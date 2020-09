Herbstprogramm für Kinder

Heppenheim.„Du weißt noch nicht, was du in den Herbstferien machen sollst? Gar kein Problem! Die Jugendförderung Heppenheim bietet vom 12. bis 16. Oktober ein ,Herbst-Programm für Kids’ an.“ So beginnt die Einladung zu einem Freizeitspaß, der trotz der Coronavirus- Pandemie stattfinden soll – allerdings aufgeteilt in zwei Gruppen mit jeweils zehn Kindern, die das gleiche Programm an unterschiedlichen Tagen durchlaufen. Aus diesem Grund sind Anmeldungen nur für die gesamte Veranstaltungswoche möglich. Mitmachen können Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren.

In der Einladung heißt es: „Wir werden das Heppenheimer Museum besuchen und dabei steht nicht alleine die Geschichte im Mittelpunkt, sondern es ist auch Kreativität gefragt. Einen Tag verbringen wir mit Spiel und Spaß im Jugendzentrum Oase. Für Gipfelstürmer geht es in der Kletterhalle in Bensheim hoch hinaus. Mit beiden Füßen auf dem Boden lassen wir in der Tanzschule das Tanzbein schwingen. Zum Ende der Woche wird für jede Gruppe ein individueller Abschluss veranstaltet.“

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine schriftliche Anmeldung notwendig. Diese finden Interessierte zum Download auf der Webseite der Stadt Heppenheim. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro für die gesamte Veranstaltungswoche. Die Anmeldung ist ab dem heutigen Montag, 14. September, möglich. Anmeldeschluss ist der 30. September. Nähere Informationen erhalten Interessierte auch telefonisch bei der Jugendförderung Heppenheim (06252/74258). red

