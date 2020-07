Heppenheim.Alljährlich ruft das Hessische Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu verschiedenen Müllsammelaktionen auf. Die Kampagne „Sauberhaftes Hessen“ soll das Bewusstsein für eine saubere Landschaft schärfen. In Heppenheim findet der „Sauberhafte Herbstputz“ am 26. September (Samstag) von 9.30 bis 12.30 Uhr statt.

Einweisung im Bauhof

Dazu kann man sich bereits anmelden. Nach getaner Arbeit sind alle Helfer gegen 13 Uhr in den Hauptstützpunkt der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Abschlussfest eingeladen. Ob Einzelperson oder Gruppe: Jede helfende Hand ist willkommen. Die Einweisung und die Ausgabe der Gerätschaften erfolgen am 24. September (Donnerstag) ab 19 Uhr im Baubetriebshof der Stadt an der Kalterer Straße.

„Eine saubere Stadt und Landschaft bedeuten für die meisten Menschen ein wichtiges Stück Lebensqualität, die nicht selten durch achtlos weggeworfenen Müll beeinträchtigt wird. Es wäre eine schöne Sache, wenn möglichst viele bei der Kampagne mitmachen“, schreibt die Stadt. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.07.2020