Hildegard Schühl wurde verabschiedet

heppenheim. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedeten die Mitarbeiter und Gäste der DRK-Begegnungsstätte an der Werlestraße in Heppenheim die ehrenamtliche Mitarbeiterin Hildegard Schühl (Mitte, sitzend). Als liebevoller und aufgeschlossener Mensch war sie in der Werlestraße immer gerne gesehen, zukünftig ist sie das als Gast natürlich immer noch. Hildegard Schühl, die fast

...

Sie sehen 48% der insgesamt 842 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.04.2009