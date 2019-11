Hilfsprojekte in Tansania

Heppenheim.Die Frauen-Union und der Katholische Frauenbund laden für heute (Donnerstag) ab 19.30 Uhr zu der Veranstaltung „Freiwilligenprojekte in Tansania“ ins Restaurant „Gossini“ ein. Benjamin Leonhardt berichtet dabei von einem Hilfsprojekt in einem Armenviertel, bei dem er selbst mitgearbeitet hat. Tanja Schmitt-Kupcik hat dort ein Nähprojekt für Frauen aus schwierigen Verhältnissen ins Leben gerufen. Die Teilnehmer der Veranstaltung erhalten einen Einblick in die Welt abseits der touristischen Pfade und die Lebenssituation alleinerziehender Frauen und erfahren, mit welch kleinen Beiträgen die Menschen und Projekte vor Ort unterstützt werden können. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. zg

