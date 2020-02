Hinweis für die Zug-Teilnehmer

Heppenheim.Das Zugkomitee weist alle Teilnehmer des Heppenheimer Fastnachtsumzuges darauf hin, dass alle Motivwagen über den Kreisverkehr an der Mozartstraße zur Aufstellung in der Gerhart-Hauptmann-Straße einfahren sollen.

Ab 12.30 Uhr werden dort dann auch die einzelnen Motivwagen von den Verantwortlichen abgenommen.

Danach Party am Graben

Wie bereits im vergangenen Jahr wird es auch beim diesjährigen fastnachtlichen Treiben am Sonntag, 23. Februar, zwei Musikbühnen am Graben geben. Auf der Bühne am Garten des Landratsamtes wird ein DJ vor und nach dem Umzug für Stimmung sorgen. Nach dem Umzug wird zudem die Feierowendband in der Nähe des Fastnachtsbrunnens vor dem „Gossini“ den närrischen Gästen einheizen. fran

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.02.2020