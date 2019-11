Hubertusmesse in Sankt Peter

Heppenheim.Der Jagdklub St. Hubertus lädt für Freitag, 8. November, zur Hubertusmesse in die Pfarrkirche St. Peter ein. Beginn ist um 19 Uhr. Die Messe wird von Dekan Thomas Meurer zelebriert. Die musikalische Gestaltung übernehmen der Parforcehornbläserkreis Diana Weinheim sowie die Parforcehornbläser Eustachius Kurpfalz. Die Bläsergruppe St. Hubertus Bergstraße eröffnet den Gottesdienst mit dem Signal „Begrüßung“. Im Anschluss an den Gottesdienst veranstalten alle Bläsergruppen ein gemeinsames Blasen von Jagdsignalen und Musikstücken auf dem Kirchplatz. Auch in diesem Jahr werden wieder kleine Snacks und Getränke angeboten. Danach treffen sich alle interessierten Messebesucher sowie die Bläsergruppen traditionsgemäß im Restaurant „Gossini“. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 08.11.2019