Humor und Sinnlichkeit

Heppenheim.Nach der Sommerpause wird im Kunstverein Heppenheim am Freitag, 23. August, um 19 Uhr die Ausstellung „Milch in meinen Augen“ des in New York lebenden französischen Künstlers Loup Sarion eröffnet.

Sarion, geboren 1987, der in Paris und New York Kunst studiert hat, ist ein international ausstellender junger Bildhauer, der im Kunstverein Heppenheim seine neuen Wandskulpturen eingebunden

