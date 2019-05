Infiziert mit dem Lego-Fieber

Mittershausen.Nadja Kreischer hat etwas, wofür sie von unzähligen Kindern und ihren Papas ganz sicher beneidet wird: ein ganzes Zimmer voller Legosteine. Auf 16 Quadratmeter stapeln sie sich, fein säuberlich sortiert: 132 000 Steine, 12 100 verschiedene Sorten.

Angefangen hat alles vor ein paar Jahren, als ihr Cousin daheim Lego aus den 90er Jahren wiederfand. Gemeinsam haben die zwei alles aufgebaut. „Das hat so viel Spaß gemacht“, erinnert sich Kreischer. Nach fehlenden Teilen habe sie sich im Internet umgeschaut – und stellte schnell fest, dass die auf Ebay aufgerufenen Preise richtig saftig waren. Sie stieß auf die Plattform „Bricklink.com“. Die sei ähnlich aufgebaut wie Ebay, doch dort drehe sich alles einzig und allein um Lego. Nun war alles zu spät: Kreischer infizierte sich mit dem Legofieber. Seitdem kauft sie unter dem Namen „Bricks in the hood“ Lego auf, wäscht, sortiert es und verkauft oder tauscht es wieder.

Ehe sich die Mittershäuserin versah, wurde das Hobby zum Geschäft, das sie 2016 als offizielles Nebengewerbe anmeldete. Stück für Stück baute sie sich ihre Sammlung auf, katalogisierte alles akribisch. Hier kam ihr die Erfahrung aus dem Berufsleben zugute. 18 Jahre lang arbeitete sie als Lageristin bei Suzuki – bis die alleinerziehende Mutter von Kevin (12) und Julian (10), die auch noch Mutter Resel pflegt, Opfer der großen Entlassungswelle des Konzerns wurde. Nun sucht sie dringend wieder eine Teilzeitstelle.

Bestellungen aus aller Welt

Es dauerte nicht lange und die ersten Bestellungen trudelten ein – nicht nur aus Europa, sondern weltweit. Kreischer hat schon Päckchen bis nach Australien, in die USA, nach Taiwan, Südafrika, Japan, Ecuador, Chile und Argentinien verschickt. Viele ihrer Kunden sind sogenannte Moc-Bauer. „Moc“ steht für „my own creation“. Es sind in der Regel Erwachsene, die eigene Kreationen aus Legosteinen zusammensetzen.

Regelmäßig ist Nadja Kreischer bei Legobörsen dabei. „Das ist toll, wenn man in die strahlenden Augen der Kinder schaut, die kaum über den Tisch blicken können“, freut sie sich. Sie vergisst dabei nicht, die „Papaaugen“ zu erwähnen. Lego auf Flohmärkten sei meist überteuert, weiß die Fachfrau.

Warum nicht für Therapie nutzen?

Auf der Börse in Puderbach lernte sie einen 72-Jährigen kennen. „Seit er Lego baut“, berichtet Nadja Kreischer fasziniert, „ist seine Feinmotorik und seine Konzentration wieder deutlich besser geworden.“ Noch dazu muss seine Frau nicht mehr in den Keller zum Wäschewaschen; das übernimmt jetzt er, weil er nebenbei seine Legoteile reinigt. Durch das treppauf, treppab sei er auch wieder fitter geworden. „Warum also nicht Lego als Therapiemittel in der Altenpflege einsetzen?“

Vor allem Steine, die nicht mehr hergestellt werden, sind heiß begehrt. Manche gab es nur in einem Set. Eine Felge für einen Bugatti war bereits eine knappe Stunde nach dem Einstellen ins Netz verkauft. Ein Flügelteil in Sandgrün, von dem sie dachte, „das werde ich nie los“, wanderte nach zwei Tagen für 35 Euro über die Ladentheke. Die ältesten Steine sind aus den 50er Jahren.

Nadja Kreischer könnte jederzeit bei „Wetten, dass...“ mitmachen. Jedes Legoteil kann sie sofort dem richtigen Set zuordnen. Sogar die Söhne sind schon kleine Spezialisten. Auch Mutter Resel liebt mittlerweile die bunten Steine, auch wenn sie selbst Leuchttürme sammelt. Klar, dass die Tochter ihr welche aus Lego gebaut hat. Darüber hinaus ist sie Vettel-Fan – sogar die Räder ihres Rollstuhls ziert ein Konterfei ihres Idols. Vor dem Haus der vier stehen Blumenkübel – aus Lego, versteht sich. Klein-Legoland in Mittershausen lässt grüßen. rid

