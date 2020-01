Informationen zum Wohnen im Alter

Heppenheim.Der VdK startet am Mittwoch, 5. Februar, um 15 Uhr im Haus Katharina seine Informationsveranstaltungen in diesem Jahr. Zu dem Thema „Wohnen im Alter“ sind hierzu alle Mitglieder und Interessenten aus den VdK-Ortsverbänden Heppenheim und Kirschhausen-Sonderbach eingeladen. Es geht vor allem um Tipps zum selbstständigen und selbstbestimmten Wohnen. Am 14. Februar besteht dann Gelegenheit zum Informationsaustausch beim Stammtisch in der Pizzeria „Maria“ ab 18.30 Uhr.

Der VdK-Bundesverband ruft zu einer Demonstration für den 28. März in München auf, um seinen Forderungen nach einer gerechten Rente und einer Reform des Rentensystems Nachdruck zu verleihen, denn immer mehr Menschen seien in Deutschland von Altersarmut betroffen. Auskunft hierzu erteilt die Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Heppenheim, Sylvia Lulay, unter der Telefonnummer 06252/74367. Anmeldungen werden bis zum 20. Februar entgegengenommen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.02.2020