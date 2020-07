Infoveranstaltung zum FSJ

Bergstraße.Der Fachbereich Freiwilligendienste des Roten Kreuzes lädt interessierte Schüler und Eltern zu einer Online-Informationsveranstaltung rund um das Freiwillige Soziale Jahr ein. Sie findet am kommenden Donnerstag, 9. Juli, statt. Ab 17 Uhr können sich die Teilnehmer über die Möglichkeiten und Chancen des Freiwilligen Sozialen Jahres informieren und erhalten Einblicke in die Einsatzbereiche des Fachbereichs Freiwilligendienste.

Das FSJ kann noch in diesem Sommer beginnen und dauert zwischen sechs und 18 Monaten. Es wird mit einem Taschengeld vergütet. Anmeldung per E-Mail an ann-kristin.lenz@drk-odenwaldkreis.de, anschließend erhalten die Teilnehmer den Zugangslink. zg

Info: www.freiwilligendienste. drk-odenwaldkreis.de

