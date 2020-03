Interkultureller Spieleabend in Planung

Heppenheim.Alle Hände voll zu tun hatte die Flüchtlingshilfe Heppenheim in den abgelaufenen zwölf Monaten. Maja Borko blickte zurück auf die zahlreichen Veranstaltungen, etwa auf gemeinsame Ausflüge wie den in den Kurpfalzpark, auf Konzerte, gemeinsames Kochen und Essen, den Stand am Nikolausmarkt und vieles mehr. Ein großer Erfolg war das Babenhäuser Pfarrerkabarett, auch die internationale Disco war

...