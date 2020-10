Heppenheim.Im Oktober starten wieder die Internet-Kurse für Einsteiger in der Stadtbücherei Heppenheim. Sie finden jeweils am letzten Mittwoch eines Monats in der Zeit von 10 bis 12 Uhr statt. Aufgrund der aktuellen Corona-Richtlinien wird die Teilnehmerzahl eingeschränkt, um den Mindestabstand einhalten zu können. Während des Kurses ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Zum nächsten Termin am Mittwoch, 28. Oktober, sind noch Plätze frei. Es wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten. Weitere Informationen erhalten Interessierte in der Stadtbücherei, Graf-von-Galen-Straße 12, unter der Telefonnummer 06252 / 69630. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.10.2020