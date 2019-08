Jagdklub lädt Kinder ein

Heppenheim/Bergstraße.Der Jagdklub St. Hubertus bietet für Freitag, 9. August, eine betreute Wanderung mit Übernachtung für Kinder an. Die Veranstaltung wird im Bergtierpark in Fürth-Erlenbach beginnen. Wissenswertes zu Tieren und deren Lebensgewohnheiten erläutert der Naturpädagoge und Revierförster Jens-Uwe Eder. Gewandert wird nach Karte und Kompass. Am Ziel ist die Übernachtung in Zelten vorgesehen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Der Jagdklub freut sich über eine Spende zur Deckung der Kosten. Das Angebot gilt für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 15 Jahren. Treffpunkt ist am 9. August um 9 Uhr am Bergtierpark am Eingang oberhalb der Kasse. Der Ausflug endet am 10. August um 10 Uhr an den Fischteichen in Fürth-Krumbach. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. zg

