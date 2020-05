1941: Die folgenden geplanten Veranstaltungen – die Tagesfahrt nach Rüdesheim am 2. Juli, das Grillen im Vogelpark am 25. Juli und das Kerwe-Frühstück am 3. August – fallen wegen Coronavirus-Pandemie aus.

1944/45: Die Tagesfahrt am Donnerstag, 18. Juni, in die Kurpfalz, wird wegen der wegen Coronavirus-Pandemie abgesagt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.05.2020