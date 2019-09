Japaner siedeln im Gewerbegebiet an

Heppenheim.Die Eagle Actuator Components GmbH & Co. KG, ein Spezialist für Antriebselemente zur Emissionsminderung (Aktuatoren) und Unternehmen der EKK-Gruppe, hat am Dienstagvormittag im Heppenheimer Gewerbegebiet Süd ihr Entwicklungszentrum mit Labor- und Büroräumen offiziell eröffnet. Zur Feier in dem Gebäudekomplex an der Lise-Meitner-Straße war eigens der Vorstandsvorsitzende der EKK-Gruppe, Tom

...