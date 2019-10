Jazz aus Finnland im Kurfürstensaal

Heppenheim.Nach viel beachteten Gastspielen mit dem Emil Brandqvist Trio kehrt Tuomas A. Turunen am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr, in den Kurfürstensaal, Amtsgasse 5, als Solist nach Heppenheim zurück. Im Gepäck hat der finnische Pianist sein 2017 mit dem Toningenieur Stefano Amerio aufgenommenes Soloalbum „Ornaments of Time“, das seine bislang persönlichsten Einspielungen enthält.

Wie Forum Kultur Jazz ankündigt, soll das Publikum ein expressives Solokonzert erleben, das einen ganz neuen, eindrucksvollen Blickwinkel auf Tuomas A. Turunens vielfältiges Schaffen präsentiert.

Wer an diesem Abend Mitglied im Forum Kultur wird, hat Anspruch auf eine Ermäßigung von 10 Euro auf den Eintrittspreis. Für Jugendliche bis zu einem Alter von 16 Jahren und Inhaber der Heppenheim-Karte ist der Eintritt frei. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.10.2019