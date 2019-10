Jazz mit der Formation WELS

Die Formation WELS spielt am 6. November im Marstall. © ambach

Heppenheim.Einen dicken Fisch haben die Programmverantwortlichen von Forum Kultur Jazz nach eigener Aussage für den 6. November, 20 Uhr, an Land gezogen haben: WELS, das sind Julius Gawlik am Saxofon, Ferdinand Schwarz an der Trompete, Johannes Mann an der Gitarre, Daniel Nagel am Bass und Felix Ambach an den Drums. Die Eigenkompositionen der fünf jungen Musiker aus Köln, Amsterdam und Berlin schwanken zwischen schwebenden Flächen und energetisch swingenden Improvisationen. Sie bieten Raum für ganz unterschiedliche musikalische Persönlichkeiten und deren Geschichten, die sie laut Ankündigung voller Energie und Spielfreude erzählen.

Rolf Freiberger und Christoph Hussong freuen sich sehr, die Band um den aus Bensheim stammenden und mehrfach preisgekrönten Schlagzeuger Felix Ambach bei „Jazz im Marstall“ begrüßen zu dürfen. Wer an diesem Abend Mitglied bei Forum Kultur wird, hat Anspruch auf eine Ermäßigung von 10 Euro auf den Eintrittspreis. Für junge Menschen bis zu einem Alter von 21 Jahren und Inhaber der Heppenheim-Karte ist der Eintritt frei. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.10.2019