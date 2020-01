Jazz mit Sängerin Edith Kaiser

Esther Kaiser. © Beecroft

Heppenheim.„Ich habe nach Möglichkeiten gesucht, mich durch mein Medium, die Musik, auch in gesellschaftlichen Dingen auszudrücken. Und den Mund aufzumachen – im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist mir wichtig, gerade zurzeit, mit den momentanen Themen und der Stimmung in der Gesellschaft [...]. Nina Simone hat einmal gesagt ‘An artist’s duty is to reflect the times’ – dies sehe ich ganz ähnlich“, erwidert Esther Kaiser auf die Frage nach der Motivation für ihr neues Album „Songs of Courage“.

Die Ausnahmevokalistin Esther Kaiser, schreibt Forum Kultur, beschäftige sich seit jeher mit starken und couragierten Künstlerpersönlichkeiten diesseits und jenseits des Atlantiks. So verwundere es nicht, dass Songs von Bob Dylan, Chick Corea, David Bowie, Suzanne Vega, Pete Seeger, Hanns Eisler und Bertolt Brecht ihre Neuerscheinung prägen. Das musikalische Ergebnis lasse sich ganz bewusst nicht in eine stilistische Schublade stecken und bewege sich irgendwo zwischen Jazz, Urban Songwriter Pop, improvisierter Musik und orientalisch anmutender Weltmusik. Und wenn Esther Kaiser dann noch zu exotischen Instrumenten wie der Kalimba und der indischen Shrutibox greift, denke man über solche musikalischen Zuordnungen gar nicht mehr nach.

Courage, das sei ein Begriff, für den jeder seine ureigene Interpretation finden muss. Für die Programmmacher von Forum Kultur Jazz am treffendsten erscheint das Statement des Bassisten Marc Muellbauer: „Courage kann sein, einen – möglicherweise kleinen – Ort zu finden, von dem aus man etwas Positives zu dieser Welt beitragen kann.“ Dieser kleine Ort sind für Christoph Hussong und Rolf Freiberger die Jazzbühnen Heppenheims. Ihr Programm soll keine Grenzen kennen und viel mehr als nur den musikalischen Genuss, nämlich Ohren für andere und damit Rücksicht, Respekt und Toleranz zu bieten haben.

Das Konzert von Esther Kaiser, „Songs of Courage“, beginnt am 25. Januar um 20 Uhr in der Kleinkunstbühne des „Halben Monds“. zg

