Jazz trifft auf Claude Debussy

Heppenheim.Auf der Weltausstellung in Paris 1889 hörte Achille-Claude Debussy fasziniert exotische Klänge aus dem asiatischen Raum wie die indonesische Gamelanmusik. Diese Begegnung mit fremden Kulturen und deren schwebendem Klangideal prägte seinen Kompositionsstil mit ihren sphärischen Klangbildern. Ohne Debussys Impressionismus wäre die pianistische Tonsprache eines Bill Evans schwer vorstellbar. Debussys Kompositionen im Jazz-Kontext zu verarbeiten, erscheint somit als eine folgerichtige Entwicklung.

Inspiriert durch die Musik Claude Debussys haben Florian Dohrmann und Joachim Staudt Neues geschaffen. Ihre „Blank Page“, die leere Seite, ist Ausgangspunkt, um aus Motiven und Harmonien Debussys zeitgenössische Musik entstehen zu lassen – mal als deutliche Reminiszenz, mal so weit entfernt, dass man 100 Jahre nach Debussys Tod nur noch seinen Geist zu spüren vermeint.

Florian Dohrmann führt durch das Programm und erklärt, wie es zu den Arrangements kam und welche Auswirkung Debussy auf den Jazz hatte. Die Programmmacher von Forum Kultur Jazz freuen sich sehr, ihrem Publikum mit diesem Special einmal mehr kammermusikalischen Jazz präsentieren zu dürfen, der sämtliche Grenzen zwischen musikalischen Epochen und Genres überwindet.

Das Konzert „Blank Page – New Impressions of Debussy“ beginnt am Samstag, 3. Oktober, um 20 Uhr im Marstall des Amtshofes. Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsvorschriften. Das Nutzen des Vorverkaufs wird empfohlen. Solange freie Plätze verfügbar sind, ist für Besucher bis zu 16 Jahren und Inhaber der Heppenheim-Karte der Eintritt frei. zg

