Jeden Sonntag für 20 Minuten innehalten

Hambach.Zu sich finden, den Sonntag ausklingen lassen, Kraft sammeln für die kommenden Tage: An insgesamt fünf Sonntagen in der Fastenzeit ist das in verschiedenen Kirchen des Kreises möglich. „Nach(t)klänge“ heißt die Aktion, die am vergangenen Sonntagabend in der Pfarrkirche St. Michael in Hambach stattgefunden hat. Die Resonanz war gering: Keine 20 Gläubigen nutzen die Gelegenheit.

Warum ...