Jetzt anmelden für die Ferienspiele

Heppenheim.Schon seit Wochen plant die Stadtjugendförderung Heppenheim die Sommerferienspiele, die traditionell in der vierten und fünften Ferienwoche stattfinden. „Wir freuen uns schon, den Kindern und Jugendlichen wieder ein abwechslungsreiches Programm anbieten zu können“, heißt es in einer Mitteilung. In diesem Jahr steht das zweiwöchige Programm unter dem Motto „Natürlich Ferienspiele“. Der Anmeldezeitraum hat bereits begonnen.

Während der Ferienspiele werden die Teilnehmer in altershomogenen Gruppen betreut, die von jeweils zwei festen Betreuern begleitet werden. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren. „Idealerweise werden die Jüngsten nach den Sommerferien eingeschult“, schreibt die Stadt.

Pause am 2. August

Die zwölftägigen Ferienspiele beginnen am 27. Juli (Montag) mit einem Treffen aller Teilnehmer um 10 Uhr auf dem Marktplatz. Am 2. August (Sonntag) findet kein Spielbetrieb statt. Die Teilnahmekosten für die zwölf Tage betragen 80 Euro pro Kind. Für Familien, die drei oder mehr Geschwister anmelden, sind die Gebühren ab dem dritten Kind frei. Mit der „Heppenheim-Karte“ erhalten Berechtigte eine Ermäßigung von 50 Prozent.

Berufstätigen oder alleinerziehenden Eltern von Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren wird im Rahmen der Ferienspiele die Möglichkeit angeboten, den Nachwuchs für eine Frühbetreuung anzumelden. Dieses Zusatzangebot kann ab dem zweiten Tag der Ferienspiele werktäglich ab 8 Uhr bis zum regulären Beginn des Programms in Anspruch genommen werden. Die Kosten für die Frühbetreuung betragen 20 Euro pro Kind.

Da es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt und diese zuerst Alleinerziehenden und Familien mit zwei berufstätigen Elternteilen zur Verfügung gestellt werden, ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorzulegen. Auf der Homepage der Stadt Heppenheim können Eltern ihre Kinder für die Ferienspiele anmelden und direkt in die entsprechende Altersgruppe eintragen. zg

