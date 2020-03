Jetzt wird im Stadion gereizt

Heppenheim.Der Skatclub Starkenburger Buben ist erfolgreich umgezogen. Wie berichtet, ist das bisherige Spiellokal „Am Stadtgraben“ von Wirt Adi Dörsam und seiner Ehefrau Roswitha verkauft und mittlerweile auch geschlossen worden. Die Starkenburger Buben mussten aber nicht lange suchen: Schnell war klar, dass der FC Sportfreunde die Skatspieler für einen Abend in der Woche in der Vereinsgaststätte „Anstoß“ im Stadion aufnimmt.

Sportfreunde-Urgestein Bernd Meyer hieß die Spieler bei der Premiere am Fastnachtsdienstag in Verkleidung mit Perücke willkommen. Der bei der Mitgliederversammlung im November zum Spielleiter gewählte Tobias Fuhrmann ließ seine Mitspieler Karten ziehen, um sie zu platzieren. Als neues Mitglied wurde Helmut Wanzel gewonnen – er ist seit Anfang des Jahres Gastspieler gewesen. Aktuell haben die Starkenburger Buben 13 aktive und zwei passive Mitglieder. Zwei Gastspieler gesellen sich außerdem regelmäßig dazu.

Doch nicht die Freude stand an diesem ersten Spielabend im „Anstoß“ an erster Stelle. Zweiter Vorsitzender Ewald Röder bat seine Skatbrüder vor Spielbeginn, sich zum Totengedenken von den Plätzen zu erheben. Am 12. Februar war Willy Holzer, Gründer der Starkenburger Buben, im Alter von 92 Jahren verstorben. 1974 hatte er mit weiteren Skatbrüdern den Club aus der Taufe gehoben. Noch bis vor einem Jahr konnte das Ehrenmitglied der Starkenburger Buben und Goldnadelträger des Verbandes an den Spielabenden teilnehmen. Holzer war viele Jahre Rechner sowohl im Verband als auch im Verein.

Seit dem 1. Januar 1975 gehört der Heppenheimer Club dem Südhessischen Skatverband an. Der frühere Jugendspieler Walter Holzer, Sohn des Mit-Gründers Willy Holzer, ist heute Vorsitzender der Starkenburger Buben. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.03.2020