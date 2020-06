Judoka verlegen ihr Training in den Wald

Heppenheim.Im wahren Leben könnte die Situation so aussehen: Eine Frau, allein mit ihrem Fahrrad irgendwo im Wald bei Heppenheim unterwegs, sieht plötzlich am Wegesrand ein umgestürztes Rad und eine hilflose Person. Was tun? Anhalten und den Verunglückten ansprechen? Oder versuchen, schnell vorbeizukommen? Schließlich könnte es eine Falle sein?

Es ist nicht ganz einfach, in einer solchen Situation

...