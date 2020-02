Kabarett mit Philipp Schaller

Philipp Schaller. © Jentzsch

Heppenheim.„Mit vollen Hosen sitzt man weicher“ heißt das Programm des Polit-Kabarettisten Philipp Schaller, mit dem er am 13. März auf der Kleinkunstbühne im „Halben Mond“ gastiert. Beginn ist um 20 Uhr.

„Er ist nicht links. Er ist nicht rechts. Er ist ein radikaler Extremist der Mitte“, laute der Versuch einer politischen Einordnung Schallers, heißt es in einer Ankündigung. Mit seinem bösen bis ur-komischen Spiel ziele er auf den Kopf und treffe ins Zwerchfell. Sein Thema: die Angst. „Vor den Atomkoffern sitzen Soziopathen, in den Schlauchbooten sitzen Flüchtlinge, die AfD sitzt in den Köpfen, die EU sitzt in der Klemme, das Misstrauen gegen die Presse sitzt tief, und Terroristen sitzen in Lkw. Wir sitzen zu Hause und die Regierung empfiehlt uns, Vorrä-te anzulegen. Am Ende gilt: Mit vollen Hosen sitzt man weicher.“

Im Duo mit Erik Lehmann habe Philipp Schaller das Programm der Dresdner Herkuleskeule „Wir geben unser Bestes!“ auf die Bühne gebracht. In seiner Late-Night-Show habe er neue Formen der Satire gesucht und damit auch wieder junges Publikum ins politische Kabarett gelockt. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.02.2020