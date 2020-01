Kabarett mit Rosenberg Lipinsky

Heppenheim.Als „Deutschlands lustigsten Seelsorger“ kündigt Forum den Kabarettisten Lutz von Rosenberg Lipinsky an. Er präsentiert am Samstag, 8. Februar, im Kurfürstensaal des Amtshofes sein Programm „Demokratur oder: Die Wahl der Qual“. Beginn ist um 20 Uhr. Dabei wird Lutz von Rosenberg Lipinsky laut Ankündigung „sich auf unterhaltsame und intelligente Weise um die deutsche Seele sorgen“.

In seinem Programm gehe Lutz von Rosenberg Lipinsky bis an die Wurzeln. Er recherchiere, stelle dar, aus und bloß – und schließlich die Systemfrage: Wozu Demokratie? Die Demokratie sei in Gefahr, sagen die einen. Wir leben in keiner Demokratie, sagen die anderen. Es sei Zeit, mal darüber zu sprechen, was das denn überhaupt sein soll: Herrschaft des Volkes. Reiche es nicht, wenn man sich selbst beherrschen kann? Wieso tun „die da oben“ immer, was sie wollen? Wer kontrolliere „die“? Wieso gibt es mehrere Gewalten, und warum werden die dann auch noch geteilt? Wozu gibt es überhaupt eine Regierung, wenn die Opposition doch immer alles besser weiß? Wer darf überhaupt wählen? Wen, warum und wie oft? Wieso geben wir unsere Stimme ab und wundern uns über die anschließende Stille?

Wenn die Mehrheit stets schweige – entscheide dann nicht immer eine Minderheit? „Wir regen uns auf wie selten, stellen alles infrage, wollen alles wissen und sind dann stets dagegen. Es wird Zeit, sich zu vergewissern: Wollen und können wir überhaupt Demokratie?“, heißt es in der Ankündigung. zg

