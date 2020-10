Kanalarbeiten am Starkenburgweg

Heppenheim.Zur Umsetzung des hydraulischen Sanierungskonzeptes am Starkenburgweg in Heppenheim werden der Mischwasserkanal und die Zuläufe von Hausnummer 15 bis Hausnummer 50 per TV-Kamera untersucht.

Die Inspektionsarbeiten haben am Montag, 26. Oktober, begonnen und dauern voraussichtlich bis Freitag, 6. November. Für die Anlieger wird eine Zufahrt zu den Grundstücken weitestgehend möglich sein, heißt es in einer Ankündigung. Lediglich im Bereich der Inspektionsstelle werde es zeitweise zu Einschränkungen bei der direkten Durchfahrt geben. Die Zufahrt für die Rettungsdienste sei jederzeit gewährleistet.

„Wir bemühen uns, die Maßnahme zügig durchzuführen und bitten um Verständnis“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.10.2020