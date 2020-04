Karwoche und Ostern daheim gestalten

Heppenheim.Wie vielerorts reagieren auch die evangelischen Kirchengemeinden in Heppenheim auf die allgemeinen Beschränkungen der Corona-Krise mit Angeboten, die dazu einladen, die Karwoche und Ostern im häuslichen Umfeld zu gestalten. Zu Hause bleiben, lautet zwar das Gebot der Stunde, doch auch in dieser Ausnahmesituation lasse sich geistliche Gemeinschaft gestalten.

Normalerweise wird an Gründonnerstag zu Abendmahlsgottesdiensten in die Kirchen eingeladen. In diesem Jahr kann man stattdessen zu Hause dem Audio-Gottesdienst folgen, der im bereitgestellt wird, und bei Saft, Wein und Brot an Jesu und seine Jünger denken. Um 19.30 Uhr laden die Glocken, wie derzeit allabendlich, dazu ein, eine Kerze ins Fenster zu stellen und mit Dank und Fürbitte das Vaterunser zu beten.

Spaziergang mit Stationen

An Karfreitag und Ostersonntag wird es ebenfalls einen Hörgottesdienst im Internet geben. Zudem sind alle Interessierten zum „Osterspaziergang für Groß und Klein“ eingeladen. Pfarrerin Jasmin Setny hat den Stationen-Weg zur Passions- und Ostergeschichte gestaltet und startet mit Bild und Text am Bensheimer Weg 25, dem Zugang zum Gemeindehaus. Von dort aus wird man über die nächsten Stationen bis zum Endpunkt an der Christuskirche weitergeleitet.

Auf den Eingangsstufen vor der Heilig-Geist-Kirche steht ein Gebetskasten, in den man Zettel mit Bitten und Anliegen hineinlegen kann. Diese Gebete werden gesammelt vor Gott gebracht. Ein weiteres Gottesdienstangebot macht Kindergottesdienstreferentin Katja Folk bei YouTube: Ihr zweiter „Gottesdienst für Klein und Groß“ zum Mitmachen ist auf der Homepage des Evangelischen Dekanats Bergstraße unter dekanat-bergstrasse.ekhn.de abrufbar.

Dass auch an Ostern keine Gemeindegottesdienste in den Kirchen stattfinden, wird für viele eine schmerzliche Erfahrung sein. Dennoch werden die neuen Osterkerzen als Hoffnungs-, Trost- und Ermutigungszeichen in den Kirchen angezündet. Wer das Osterlicht zu Hause leuchten lassen will, kann unter Einhaltung der geltenden Schutzbestimmungen am Karsamstag zwischen 20 und 24 Uhr in die Heilig-Geist-Kirche und am Ostersonntag zwischen 6 und 12 Uhr in die Christuskirche kommen, um mit ausliegenden Kerzen das Licht und die frohe Botschaft von Ostern abzuholen: „Christus, das Licht der Welt, ist tatsächlich auferstanden.“ zg

Info: christuskirche-heppenheim.de, heilig-geist-heppenheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.04.2020