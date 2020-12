Kaum noch Hoffnung für das Haus am Maiberg

Heppenheim.Normalerweise stehen die Herbstmonate für die Verantwortlichen der Bildungsstätte Haus am Maiberg ganz im Zeichen der Vorbereitung des neuen Jahresprogramms. „Doch in diesem Jahr haben uns die Ereignisse in doppelter Hinsicht überholt“, sagt Titus Möllenbeck, der in der Einrichtung für die politische Erwachsenenbildung zuständig ist.

Zum einen sei hier natürlich die Corona-Pandemie zu

...