Kein „bunter Abend“ des SV Erbach

Erbach.Mit über 700 Besuchern ist der närrische „bunte Abend“ des SV Erbach alljährlich die größte Saalfastnacht-Veranstaltung in der Region. Im kommenden Jahr wird er nicht stattfinden. Das hat der ausrichtende Verein jetzt beschlossen. Hintergrund sind – natürlich – die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Unsicherheiten.

Man müsse am Ende auf den Bauch hören, auch wenn es einem das Herz zerreiße, kommentiert Sitzungspräsident Steffen Maurer die Entscheidung. Aber Großveranstaltungen könnten aktuell einfach nicht mit der nötigen Sicherheit geplant werden. Der Aufwand, der üblicherweise für den „bunten Abend“ betrieben werde, sei enorm. Wenn man am Ende möglicherweise nur 100 Gäste in die Halle lassen dürfe oder den Termin sogar ganz absagen müsse, stehe das in keinem Verhältnis.

Eine abgespeckte Version sei ebenfalls kein Thema, weil sie nicht nur gesundheitlich, sondern auch finanziell ein zu großes Risiko darstelle. Außerdem solle der bunte Abend auch als „Marke“ nicht beschädigt werden.

Damit steht auch fest, dass der ebenfalls alljährlich in Erbach ausgetragene Kindermaskenball in der Kampagne 2020/21 nicht stattfinden wird. hol/red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.08.2020