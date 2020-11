Kein Lesezirkel im November

Heppenheim.Der Lesezirkel „Literatur und Religion“ ist zum zweiten Mal in diesem Jahr von der Corona-Krise betroffen. Nach der Frühjahrspause folgt jetzt ein November-Einhalt. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, zu der auch die Heppenheimer Heilig-Geist-Kirche gehört, schreibt am 2. November: „Veranstaltungen, in denen sich Gruppen und Kreise regelmäßig treffen, sollen in den kommenden vier Wochen nicht stattfinden“.

Das bedeutet, dass am Montag, 23. November, kein Treffen des Lesezirkels stattfindet. Das vorgeschlagene Buch „Muldental“ von Daniela Krien soll stattdessen am Montag, 14. Dezember, im Guyot-Gemeindehaus besprochen werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.11.2020