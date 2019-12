Keine Angst haben vor Erster Hilfe

Heppenheim.„Das Einzige, was Sie falsch machen können, ist nichts machen.“ Es war ein eindringlicher Appell an jedermann zur Ersten Hilfe, den Dr. Marion Heldmann beim jüngsten Herztag am Kreiskrankenhaus Bergstraße formulierte. Thema der Veranstaltung waren bedrohliche Herzrhythmusstörungen; zumeist geht es dabei um Kammerflimmern. Betroffenen droht im Ernstfall die Zeit davonzulaufen; der Herztod kann, wenn niemand hilft, binnen kürzester Zeit eintreten.

Bei Kammerflimmern kommt es zu asynchronen Herzmuskelbewegungen, die Pumpleistung des Organs fährt binnen Sekunden praktisch auf null zurück, der Kreislauf kollabiert. In Folge drohen schon nach wenigen Minuten mangels ausreichender Sauerstoffversorgung massive Schädigungen des Gehirns, und von Minute zu Minute sinkt die Überlebenschance des Betroffenen um zehn Prozent.

Nicht zögern, sondern etwas tun

Umso wichtiger ist es, dass sich Umstehende ohne zu zögern ein Herz fassen, sofort mit einer Herzdruckmassage beginnen, den Rettungsdienst rufen und bis zu dessen Eintreffen nicht mit der Wiederbelebung aufhören. Hundertmal pro Minute gilt es dabei das Brustbein zu drücken, wenn möglich sollten sich Helfer abwechseln. Die richtigen Handgriffe erklärte Dr. Heldmann beim Herztag. Auch bot sich den Veranstaltungsbesuchern Gelegenheit, an Dummys zu üben und so Hemmschwellen zu überwinden.

Mehr als 65 000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr am plötzlichen Herztod, informierte Dr. Wolfgang Auch-Schwelk, Chefarzt der Kardiologie und Ärztlicher Direktor am Kreiskrankenhaus. Oft wirken sie gesund, zeigen nach außen keine Anzeichen einer lebensbedrohlichen Erkrankung. In einer Vielzahl von Fällen geht aber eine Herzkranzgefäßerkrankung und daraus resultierende Gefäßverengungen am Herzen dem Kammerflimmern voraus.

Auslöser, so eine der Botschaften beim Herztag, gelte es frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Die Ursachen können vielfältig sein, Bluthochdruck, Diabetes, hohe Cholesterinwerte gehören neben anderen Erkrankungen dazu. Entsprechend kann in vielen Fällen ein gesunder Lebenswandel mit gesunder Ernährung Risiken vorbeugen oder zumindest minimieren. Auch hat die Medizin enorme Fortschritte gemacht: Gefäßverengungen am Herz können inzwischen geweitet werden. Hierzu betreibt das Kreiskrankenhaus ein hochmodernes Katherlabor. Zudem kann Risikopatienten ein kleiner Defibrillator implantiert werden, der im Ernstfall ein aus dem Rhythmus kommendes Herz zurück zum gleichmäßigen Arbeiten bringt.

Kommt es trotz Vorsorge zum Kammerflimmern, ist die von Dr. Heldmann skizzierte Erste Hilfe unabdingbar. „Haben Sie keine Angst vor diesen Maßnahmen“, so die Ärztin, die immer wieder betonte, wie entscheidend der Faktor Zeit ist, um Hirnschäden und den plötzlichen Tod abzuwenden. Lebensrettend kann es auch sein, wenn ein öffentlich zugänglicher Defibrillator greifbar ist. Die Geräte hängen in immer mehr Gebäuden und an Plätzen. Der Umgang ist für Laienhelfer denkbar einfach, die Defibrillatoren sind selbsterklärend. zg

