Keine Neuinfektionen und ein früherer Impftermin

Heppenheim.Anlass zur Freude bietet die jüngste Entwicklung bei den Neuinfektionen im Pflegeheim Haus Johannes. Waren vor knapp zwei Wochen noch 44 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert und elf Mitarbeiter in Quarantäne, so vermeldete Bernhard Pammer, Geschäftsführer des Trägers HDV, bereits in der vergangenen Woche leichte Entwarnung. Zu diesem Zeitpunkt waren noch 18 Bewohner und fünf Mitarbeiter in

...