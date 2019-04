Keine Verletzten bei Brand auf Gartengrundstück

Heppenheim.In Heppenheim hat es an Karfreitag gegen 23 Uhr in einem Gartengrundstück nahe der Bürgermeister-Kunz-Straße gebrannt. Verletzte wurde niemand. Neben einem Wohnanhänger standen auch ein Unterstand für Ziegen, Gänse und Hühner sowie mehrere Bäume, Sträucher und ein Gartenzaun aus Reisig in Flammen.

Tiere in Sicherheit gebracht

Die sofort alarmierten Feuerwehren aus Heppenheim und Hambach konnten den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Die Tiere konnten durch ihren Besitzer und Rettungskräfte auf ein anderes Grundstück gebracht werden. Sie blieben unverletzt.

Video Lokales Gartengrundstück brennt in Heppenheim Bei einem Feuer in einem Garten in Heppenheim sind ein Wohnanhänger und ein Unterstand für Tiere zerstört worden.

Die Polizei in Heppenheim hat die Ermittlungen zur Brandursache und der genauen Schadenshöhe aufgenommen. Weil auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, kreiste am Freitagabend auch ein Polizeihubschrauber über der Einsatzstelle.

Zeugen gesucht

Mit Ergebnissen ist laut Polizei erst in einigen Tagen zu rechnen. Im Zusammenhang mit dem Brand bitten die Beamten um Hinweise auf einen dunklen Wagen, der laut Zeugenangaben ohne Licht aus dem Bereich des Brandortes in Richtung Autobahn 5 gefahren sein soll. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim unter Telefon 06252/7060 entgegen. pol

