Kerwe in Wald-Erlenbach

Wald-Erlenbach.Von Freitag bis Sonntag, 30. August bis 1. September, wird in Wald-Erlenbach wieder Kerwe gefeiert. Am Freitag spielen die beiden Kerwebands Theory of Mind und Haifly, von 21 bis 22 Uhr ist Happy Hour an der Bar. Am Samstag findet der Kerwe-Cup statt, für musikalische Unterhaltung sorgen die Los Stefanos. Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen.

Es folgt das Mittagessen mit Rollbraten, bevor sich ab 14 Uhr der Kerweumzug durch den Ort schlängelt und für eine Weile den Verkehr auf der Bundesstraße zum Erliegen bringt. Im Anschluss werden Kerweparrerin Michelle Müller und Mundschenk Jana Katzenmaier die Kerweredd verlesen und allerlei Missgeschicke des ein oder anderen Wald-Erlenbachers offenbaren. rid

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.08.2019