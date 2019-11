Kinder der Kita Löwenzahn betätigten sich als Weihnachtsbäcker

Heppenheim.Im Heppenheimer Café „Muse Chocolat“ lernten die Schulanfänger der städtischen Kita Löwenzahn unter fachkundiger Anleitung, wie man Plätzchen backt. Familie Dörsam hatte eingeladen, das Backhaus zu besuchen. Mit Begeisterung wurden Kekse ausgestochen, gebacken und verziert. Die Kinder waren so fleißig, dass sie viele Backbleche füllen konnten. Später wurden die Plätzchen dann in der Kita verpackt. Am Weihnachtsmarkt werden die Kinder sie verkaufen. Was mit dem Erlös geschieht und was sie davon kaufen möchten, entscheiden die Kinder in einer Kinderkonferenz selbst. BILD: Stadt Heppenheim

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.11.2019