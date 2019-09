Kinder werden zu Superhelden

Heppenheim.Helden und ihre Superkräfte stehen im Mittelpunkt beim Herbstferienprojekt der evangelischen Heilig-Geist-Gemeinde. An zwei Tagen treffen sich die teilnehmenden Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren im Guyot-Gemeindehaus und schlüpfen in die Rolle ihrer Lieblingshelden. Bei einem Superhelden-Shooting können sich die Kids in echten Heldenposen ablichten lassen. Darüber hinaus werden Spiele angeboten. In einer Gestaltungswerkstatt können die Kinder Umhänge gestalten. Getränke und ein einfaches Mittagessen gehören zum Angebot.

Das Projekt, das am 30. September und 1. Oktober jeweils von 10 bis 17 Uhr stattfindet, endet mit einem Kino-Nachmittag. Ein Teilnahmebeitrag wird erhoben. zg

