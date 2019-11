Kita kann nach 40 Jahren erneuert werden

Heppenheim.„Unsere Bestände sind teilweise schon 40 Jahre alt“, sagt Tanja Hohmann, Leiterin der Oberlin-Kindertagesstätte in Heppenheim. Vieles soll repariert oder erneuert werden. Da kommt der Förderbescheid gerade recht.

Die Garderobe hat aktuell nur Haken, die mit Jacken und Rucksäcken vollgehängt sind. Auf dem Boden stehen kleine Bänke, darunter die Schuhe. Etwa auf Kopfhöhe der Erwachsenen hat die Papageiengruppe eine Schnur gespannt, an der mit Wäscheklammern die Elternpost befestigt wird. Hohmann stellt sich für die Zukunft eine Garderobe mit Fächern für jedes Kind vor.

Das ist allerdings nur eines der Dinge, die in der evangelischen Kindertagesstätte verändert werden sollen. Damit größere Erneuerungen in Angriff genommen werden können, hat die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz am Donnerstag einen Bescheid zur Förderung in die Kita gebracht. Die Förderung erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“.

Die Kinder machen große Augen

Die Kinder schätzen, wie hoch der Betrag ist. „100 Euro?“, fragt ein Junge. Als Stolz dann von 125 000 Euro spricht, machen die Kinder große Augen. Doch vorstellen können sie sich eine so große Summe nicht.

Die Veränderungen, die an der Kita vorgenommen werden sollen, werden sie dagegen gleich bemerken: Der Garten soll neu eingezäunt werden. Auch die alten Bäder bräuchten eine Grunderneuerung. Man müsse nicht nur Waschbecken austauschen, sondern wahrscheinlich auch neue Leitungen legen und dadurch auch den Boden fließen. Welches Ausmaß das nehmen wird, weiß Hohmann noch nicht. „Die Sanitäranlagen stehen ganz vorne auf dem Programm“, sagt sie.

Unübersehbare Gebrauchsspuren

Gegenüber, im Turnraum, soll sich auch etwas tun. Die Kanten des Fußbodens rollen sich hoch, die Klettergerüste zeigen Gebrauchsspuren. Weitere Punkte, über die die Leitung nachdenkt, sind die neue Gestaltung eines Personalraums und ein Schallschutz. Was tatsächlich umgesetzt wird, steht noch nicht fest. „Wir müssen schauen, wofür das Geld reicht“, erklärt Hohmann. Starten muss die Kita in den nächsten sechs Monaten, das ist die Auflage.

Förderungen gibt es zur Schaffung von Kindergartenplätzen, aber auch – wie in der Oberlin-Kita – zur Sicherung von vorhandenen Plätzen, so Stolz. Gerade in Heppenheim sieht sie einen hohen Förderbedarf, denn dort sei die Geburtenrate im Vergleich zu noch vor zehn Jahren um 31 Prozent gestiegen.

In der Heppenheimer Einrichtung gibt es aktuell 70 Kinder. Das könnte sich in absehbarer Zeit ändern. Die Heilig-Geist-Kirchengemeinde hat im Gebäude des Kindergartens noch einen Raum, der langfristig für eine U3-Betreuung genutzt werden könnte. Hierfür gebe es bereits Gespräche mit der Stadt, so Pfarrer Frank Sticksel. „Das ist eine Zukunftsvision“, erklärt Christel Fuchs, Vorsitzende des Kirchenvorstands. Neben dem Bescheid haben Stolz und Sabrina Wiegand-Schläfer, bei der Stadt für Förderprogramme zuständig, noch ein Geschenk mitgebracht: einen roten Stoffdrachen namens Nila, das Maskottchen des Nibelungenlands. „Dann können wir ja loslegen“, sagt Pfarrer Frank Sticksel und lacht. bib

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.11.2019