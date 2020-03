Knapper Sieg gegen Mörlenbach

Heppenheim.In der sechsten Runde der Bezirksoberliga haben die Schachfreunde Heppenheim knapp gegen die dritte Mannschaft der Freibauern aus Mörlenbach gewonnen. Aufgrund von Personalproblemen trat Mörlenbach mit nur sieben Spielern an, so dass Heppenheim schon zum Start mit 1:0 in Führung lag.

Zum Auftakt konnten Ried gegen Bachmann an Brett 5 und Redmer gegen T. Sach an Brett 7 ihre überlegenen Stellungen zum Gewinn ausbauen. Anschließend überspielte Clara am ersten Brett seinen Gegner Weber und brachte Heppenheim vorentscheidend mit 4:0 in Führung.

Es wird noch einmal spannend

Bund überzog seine Stellung an Brett 3 gegen Senne gnadenlos und musste dementsprechend mit Minusmaterial die Segel streichen. Am sechsten Brett verlor Füßler gegen Bauer in Zeitnot den Faden und musste seine Partie aufgeben, so dass Mörlenbach noch einmal herankam.

Danach einigte sich Schmitt an Brett zwei mit Eich mit einem Mehrbauer auf Remis und sicherte so den Heppenheimer Mannschaftssieg. Zuletzt verlor Beyertt an Brett vier gegen Florig. Am Ende gewann Heppenheim knapp mit 4,5:3,5. zg

