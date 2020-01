Kolpingfamilie lädt zum Empfang ein

Heppenheim.Die Kolpingfamilie begrüßt am Dienstag, 14. Januar, das neue Jahr mit einem Empfang. Beginn ist um 15 Uhr im Marienhaus. Ehrenvorsitzender Christoph Zahn stellt Veranstaltungen aus dem Jahresprogramm 2020 vor. Neben den Mitgliedern sind Gruppierungen wie der Seniorenkreis und Gäste willkommen. Bei dem Empfang können auch Karten für die Fastnacht-Sitzungen am 1. und 8. Februar erworben werden. Die Sitzungen beginnen um 19.31 Uhr im Restaurant „Gossini“. Außerdem werden Anmeldungen für die Tages-Busfahrt des Seniorenkreises am 8. September zum Kloster Engelberg und nach Miltenberg entgegengenommen. zg

