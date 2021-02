Kommunalpolitik für junge Leute

Heppenheim.Am 14. März finden die Kommunalwahlen in Hessen statt. Aufgerufen sind dann auch wieder zahlreiche junge Menschen, die zum Teil sogar erstmals an einer Wahl teilnehmen können. Gerade an sie, aber auch an alle Jugendlichen und junge Erwachsenen aus den Landkreisen Bergstraße und Odenwald richtet sich ein zweiteiliges Angebot der politischen Jugendbildung im Heppenheimer Haus am

...