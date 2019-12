Konfirmanden reden mit Senioren

Heppenheim.Die Konfirmanden der Christuskirchen- und der Heilig-Geist-Gemeinde haben mit Notizheft und Kamera im Haus Johannes einige Bewohner interviewt. Die Antworten wurden in einer kleinen Ausstellung zusammengefasst, die im Festsaal der Alten- und Pflegeeinrichtung zu sehen ist. Gefragt haben die Konfis insbesondere nach den Kindheitserinnerungen der Bewohnerinnen und Bewohner. Viele von ihnen sind sogenannte Kriegskinder. Ihre Antworten zeigen, wie präsent der Zweite Weltkrieg noch in ihrem Bewusstsein ist. Die beiden Konfis Kathi und Lukas fragten zum Beispiel die 86-jährige Inge Hofmann, was der Unterschied zwischen ihrer Kindheit und der Kindheit heute sei. Als Antwort notierten sie: „Der größte Unterschied ist, dass sie oft in den Keller musste, wenn Bombenalarm war.“ Auf dem Plakat mit den zusammengefassten Antworten wählten Kathi und Lukas als Überschrift: „Kindheit im Keller“.

Trotz Krieg auch Positives erlebt

Die Konfis Arne und Frederik interviewten die 89-jährige Thekla Bickel. Sie notierten unter anderem: „Wegen dem Krieg hat sie keine schöne Erinnerung an ihre Kindheit.“ Sie fügten aber hinzu: „Ein schönes Erlebnis war es, mit einem von ihrem Vater selbstgebauten Bollerwagen zu spielen.“

Auch andere Senioren haben positive Erinnerungen an ihre Kindheit. So sagt die 83-jährige Cecilia Lernbächer, die von den Konfirmandinnen Mathilda und Josefine befragt wurde: „Die Kindheit war früher doch schöner. Die Kinder hatten mehr Freizeit und mehr Platz zum Spielen – auch auf der Straße.“ Ähnlich äußerte sich die 79-jährige Gertrud Fischer gegenüber den Konfirmanden Nico und Marvin: „Die Kinder hatten weniger Druck.“

Das Projekt „Konfis interviewen Bewohner im Haus Johannes“ wurde von der Gemeindepädagogin der Heilig-Geist-Gemeinde, Edith Zapf, und der Altenseelsorger des Evangelischen Dekanats Bergstraße, Pfarrer Michael Lohenner, begleitet. Sie kündigten an, dass nach Beendigung der Ausstellung die Bewohner ihr Plakat geschenkt bekommen. Darauf sind jeweils die interviewten Senioren und ihre Interviewer auf einem Foto zu sehen. zg

