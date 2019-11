Konzert bereits ausverkauft

Hambach.Der PopChor 21 gibt in der Wallfahrtskirche St. Michael in Hambach ein Weihnachtskonzert. Wie das Orga-Team des Chors mitteilt, ist die Veranstaltung am 9. Dezember inzwischen ausverkauft. Wer den PopChor 21 dennoch in der Weihnachtszeit live erleben möchte, hat dazu im November und Dezember noch mehrere Gelegenheiten: am 23. November um 16 Uhr beim Glühweinfest in Hambach; am 29. November um 19.30 Uhr beim Weihnachtsmarkt in Lorsch; am 25. Dezember um 11 Uhr am Rathaus in Heppenheim.

Schon jetzt wird auch auf das Konzert in Heppenheim-Erbach im Jubiläumsjahr 2020 (20 Jahre PopChor 21) hingewiesen. Es wird am 13. und 14. November 2020 stattfinden. Das Orga-Team und der inzwischen auf 70 Sängerinnen und Sänger angewachsene Chor freuen sich schon auf dieses große Ereignis. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.11.2019