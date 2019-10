Konzertchor singt Monteverdi

Heppenheim.Der Konzertchor Cantus Vivus Bergstraße bringt am Sonntag, 8. Dezember (2. Advent), um 19 Uhr in der Kirche St. Peter die Marienvesper von Claudio Monteverdi (1567-1643) zur Aufführung, eines der bedeutendsten Werke der europäischen Musikgeschichte am Übergang von der Renaissance zur Barockzeit. Die Marienvesper (1610) ruht musikalisch auf vier Säulen: der klassischen Vokalpolyphonie der Renaissance, dem neuen Generalbass-basierten Vokal- und Instrumentalstil des Frühbarock, dem Stil der „Venezianischen Mehrchörigkeit“ sowie nicht zuletzt der Jahrhunderte alten Tradition des Gregorianischen Chorals der Katholischen Kirche. Die Besetzung des Werks umfasst: Solostimmen, Kammerchor, großen Chor sowie ein Orchester. Das Ensemble Musiche Varie (Leitung: Martin Lubenow), das den etwa 80-köpfigen Chor als Instrumental-Ensemble begleitet, ist ein Spezialensemble im Sinne einer historischen Aufführungspraxis. Das Konzert wird durch ein Ergänzungsprojekt bereichert, das der akustischen eine optische Dimension hinzufügt: die Gestaltung des Kirchenraums durch eine Farblichtregie mithilfe moderner LED-Leuchttechnik. Der Kartenvorverkauf startet am 2. November. BILD: konzertchor cantus vivus

