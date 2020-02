Krötenwanderung: Helfer gesucht

© Andrea Herschel

Heppenheim/Bergstraße.Vielerorts haben die Amphibienwanderungen bereits begonnen: etwa in Mitlechtern, Mittershausen, Scheuerberg, Viernheim, Einhausen und Bürstadt. Es werden jedoch noch große Wanderbewegungen in den nächsten Wochen erwartet, schreibt der Nabu Heppenheim in einer Pressemitteilung. Die Wanderungen stoppen, wenn die Temperaturen wieder unter ca. 4 bis 6 Grad fallen. Wenn das Wetter dann wieder milder wird und die Temperaturen über ca. 6 Grad liegen, gehen die Wanderungen weiter. Die Tiere wandern ab Dämmerung und nachts; daher fallen sie vielen Menschen gar nicht auf. Der Zeitraum der Amphibienwanderung erstreckt sich bis ca. Ende April/Mitte Mai.

Amphibien müssen oft vielbefahrene Straßen überqueren, um ihr Laichgewässer zu erreichen. Es gilt Vorsicht auf den Straßen und Tempolimits und Hinweisschilder „Krötenwanderung“ zu beachten. Auch, wenn die Tiere nicht plattgefahren werden und man ihnen ausweichen kann, können sie sterben – aufgrund der sich abrupt veränderten Druckverhältnisse unter oder auch neben einem Auto (Barotrauma), wenn mehr als Tempo 30 gefahren wird. Die Organe der Tiere platzen, die Tiere sterben langsam und qualvoll.

Es sind abends vielerorts „Krötenretter“ unterwegs, erkennbar an Warnweste, Taschenlampe und Eimer. Gesucht werden weitere Freiwillige/Ehrenamtliche, die sich bei der Krötenrettung engagieren möchten. Die Einsätze sind regulär morgens und abends. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.02.2020