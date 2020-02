Künstlerisches aus der Pampa

Heppenheim.Spatzen, Hasen, Eier, sein Haus und immer wieder seine Frau Mari – Bendix Harms entnimmt die Motive für seine Bilder seinem unmittelbaren Umfeld. In der Ausstellung „Die Geburt von Neinsens“ im Kunstverein Heppenheim zeigt der 52-Jährige sich selbst und Ausschnitte aus seinem Leben.

„Harms verarbeitet seine Gedanken und insbesondere seine engeren Beziehungen zu bestimmten Menschen und Lebewesen unmittelbar in seinen Kunstwerken. Manchmal fühlt er sich auf seiner Farm, als lebte er auf dem Mond. Gleichzeitig spürt die ungeheure Komplexität der Welt, die ihm Antrieb zu seinen Kunstwerken ist“, sagte Anke Emig in ihrer Einführungsrede bei der Vernissage.

Bendix Harms studierte von 1991 bis 1997 an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg bei „Punkprofessor“ Mike Hentz und Werner Büttner. Er lebte in einer kleinen Hütte in der Göhrde, einem riesigen Waldgebiet, das in Niedersachsen an die Elbe grenzt, und wanderte später nach Dänemark aus. Mit seiner dänischen Frau Mari Kollerup, die er beim Kunststudium kennenlernte, betreibt Harms ein großes Landgut, die Farm Österfaelden, und lebt gewissermaßen in Einsamkeit und Einklang mit der Natur als Selbstversorger.

„Harms sieht dies als Lebensprojekt, arbeitet im Wald, baut Gemüse an und sammelt Pilze. Sein Atelier beinhaltet auch ein Outdoorstudio, das heißt, seine Werke entstehen oftmals direkt im Freien“, erklärte die Laudatorin. Auch wenn die Kunst von Harms „irgendwo in der Pampa“ entsteht, so sei sie doch in den Metropolen und auf großen Kunstmessen wie die Art Basel ein gerngesehener Dauergast.

„Einmalig ist die Kombinationen von narrativen Bildinhalten, deren Inspiration stets durch direkt erlebte Erfahrungen des Künstlers herrühren, die mit neuartigen Wortschöpfungen zu durchaus surrealistisch anmutenden Bildmotiven mit stark expressiver Ausdruckskraft verknüpft werden“, sagte Anke Emig über die ausgestellten großformatigen Bunt- und Bleistiftzeichnungen.

Die Vernissagegäste nutzen die Gelegenheit zum Gespräch mit dem Künstler, der geduldig seine Bilder erklärte und Kataloge signierte. zg

