Kultur zwischen den Jahren

Heppenheim.Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt und in den Haushalten Ruhe einkehrt, schieben viele Menschen den Alltag beiseite und nehmen sich Zeit für kulturelle Erlebnisse. Auch die Stadt Heppenheim lädt in diesem Jahr wieder zu einem umfangreichen Weihnachtsprogramm mit Laternenführungen, Konzerten und Ausstellungen ein.

Von 26. bis 31. Dezember finden täglich ab 19 Uhr die beliebten Raunachtführungen auf dem Heppenheimer Laternenweg statt. In diesem Jahr stehen sie unter dem Motto „Geistergeschichten“. Treffpunkt ist der Marktplatz, die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Hits von Udo Jürgens

Am 20. Dezember lockt ab 20 Uhr die Konzertrevue „Merci Udo Jürgens“ mit der Band SahneMixx in den Ballsaal des „Halben Monds“. Mit dem Titel „Fröhliche Weihnachten“ findet hier am 22. Dezember ab 11 Uhr auch ein literarischer Vormittag mit Walter Renneisen statt. Am gleichen Tag musizieren ab 18 Uhr unter dem Motto „Home for Christmas“ Miriam und Gerhard Umhauer sowie ein Projektchor in der Christuskirche.

Karten für alle Konzerte sind bei der Tourist-Information in der Friedrichstraße erhältlich. Am 25. Dezember findet im Anschluss an den Gottesdienst in Sankt Peter, etwa ab 11.15 Uhr, auf dem historischen Marktplatz das traditionelle Weihnachtskonzert statt, in diesem Jahr gestaltet vom PopChor 21 des Liederkranz Hambach unter der Leitung von Jürgen Rutz.

Sonderausstellung im Museum

Noch bis 12. Januar zeigt das Museum für Stadtgeschichte und Volkskunde die Sonderausstellung „Malerei – Material und Farbe im Dialog“ von Josua Mattern. Das Museum ist mittwochs, donnerstags und samstags sowie an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am 24. und 31. Dezember sowie an Neujahr bleibt es geschlossen. Am 25. und 26. Dezember findet ein Sonderprogramm für Kinder statt. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06252/69112 oder per E-Mail an museum@stadt.heppenheim.de. zg

