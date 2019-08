Kulturprogramm ab 21. September

Heppenheim.Ab September wird im „Halben Mond“ in Heppenheim wieder ein Kulturprogramm geboten. Gemeinsam mit Kulturmanagerin Lara Hillebrand hat Hoteldirektor Jeroen Maes dafür einen Spielplan zusammengestellt. Das Programm beginnt am 21. September (Samstag) mit einem Konzert von Laura Wilde. Am 28. September (Samstag) schließt sich ein Braukurs an.

Unerschrockenes Rotkäppchen

Dabei führt ein Braumeister die Gäste in seine Kunst ein. Die Teilnehmer können auch selbst aktiv werden. Für die ganze Familie geeignet ist das Musical „Rotkäppchen“, das am 29. September (Sonntag) aufgeführt wird. In der modernen Inszenierung des Kinderklassikers ist Rotkäppchen ein unerschrockenes Mädchen, das sich nicht einschüchtern lässt und sich gegen den gefräßigen Wolf zu wehren weiß. zg

