Kurz notiert

Kurs zur Sturzvorbeugung

Heppenheim.„Fit und mobil im Alter – Sturzprophylaxe“: Dieser Kurs des TV Heppenheim richtet sich laut Ankündigung an Erwachsene jeden Geschlechts ab 60 Jahre. Ältere Menschen, die regelmäßig ein gezieltes Krafttraining und Gleichgewichtsübungen absolvieren, können nachweislich ihr Sturzrisiko um 40 Prozent reduzieren, heißt es in der Pressemitteilung. Der Kurs kann von den Krankenkassen bezuschusst werden. Er findet statt ab Mittwoch, 22. Januar, zehn Mal jeweils von 14.45 bis 16.15 Uhr in Heppenheim. zg

Demenz: Angehörigen-Treffen

Heppenheim. Die Vitos-Klinik bietet eine Gruppe für Angehörige von Demenzkranken an. Die Teilnehmer treffen sich jeden vierten Donnerstag im Monat, also wieder am 23. Januar, von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Fachbibliothek des Klinikums. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.01.2020