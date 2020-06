Kurz notiert

Baugeräte gestohlen

Heppenheim.Unbekannte haben zwischen Mittwochabend, 3. Juni, und Donnerstagmorgen, 4. Juni, aus einem Baustellen-Container nahe der Lise-Meitner-Straße zahlreiche Geräte – u. a. Bauschrauber, Bohrhämmer, Bohrmaschinen und ein Nivelliergerät – gestohlen. Die Einbrecher brachen laut Polizei das Schloss des Containers auf. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 10 000 Euro. Gegen 7 Uhr hatten Zeugen die Spuren der Einbrecher bemerkt; die Tat kann bis 17.30 Uhr am Vorabend zurückreichen. ots

3000 Euro Sachschaden

Laudenbach. Mindestens 3000 Euro Sachschaden verursachten bislang Unbekannte an einem Radlader der auf einem Feldweg neben der Dr.Werner-Freyberg-Straße abgestellt war. Vermutlich im Zeitraum von Freitag, 29. Mai, bis Freitag, 5. Juni, wurde der Bagger an Lichtern, Scheiben, Motorhaube, Kühlergrill und Fahrersitz demoliert. Möglicherweise wurden zudem Flüssigkeiten in den Tank gefüllt, die den Motor beschädigt haben. ots

