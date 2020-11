Kurze Sitzung, aber viele Redebeiträge

Heppenheim.Donnerstagabend, kurz nach 20 Uhr in der Erbacher Mehrzweckhalle: Mit den Worten „Bitte bleiben Sie gesund. Und nutzen Sie die Zeit, um zur Ruhe zu kommen und die Gemüter ein bisschen zu beruhigen“, beendet Stadtverordnetenvorsteherin Susanne Benyr (CDU) ein Parlamentsjahr, an das sich alle Beteiligten wohl noch in Jahrzehnten erinnern werden. Denn auch die Kommunalpolitik steht seit März im

...